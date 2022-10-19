﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi" ifadelerine yer verildi.
İşte 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Fenerbahçe: -Başakşehir: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray -Alanyaspor: Ali Palabıyık
Hatayspor- Beşiktaş : Kadir Sağlam
Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
Ümraniyespor-Karagümrük: Mert Güzenge
Kasımpaşa-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek
Giresunspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa
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