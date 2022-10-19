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Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 19:14
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Spor Toto Süper Lig'de 11.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
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TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi" ifadelerine yer verildi.

İşte 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

Fenerbahçe: -Başakşehir: Zorbay Küçük

Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray -Alanyaspor: Ali Palabıyık

Hatayspor- Beşiktaş : Kadir Sağlam

Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

Ümraniyespor-Karagümrük: Mert Güzenge

Kasımpaşa-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek

Giresunspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa

 

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