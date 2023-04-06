6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu. Kritik maça kritik atama

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu. Kritik maça kritik atama

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:30
Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu. Kritik maça kritik atama
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 Konyaspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar:

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Kayserispor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
2
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
6
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.