Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu. Kritik maça kritik atama

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın:
20.30 Konyaspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
9 Nisan Pazar:
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Giresunspor: Atilla Karaoğlan
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Kayserispor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen