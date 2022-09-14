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Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu: 4 maça kadın hakem

Süper Lig'in 7.haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:57
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:26
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Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu: 4 maça kadın hakem
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Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemler açıklandı.

İşte maçların hakemleri:


Galatasaray - Arabam.com Konyaspor | Abdülkadir Bitigen


İstanbulspor - Beşiktaş | Zorbay Küçük


Trabzonspor - Gaziantep FK | Mete Kalkavan


Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor | Hüseyin Göçek


Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor | Çağdaş Altay


HangiKredi Ümraniyespor - Kasımpaşa | Suat Arslanboğa


Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor | Ali Palabıyık


Medipol Başakşehir - VavaCars Karagümrük | Bahattin Şimşek


MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor | Sarper Barış Saka

MHK, bu hafta oynanacak dört karşılaşmanın 4. hakemlerini, kadın hakem kadrosundan belirledi.

  • Galatasaray-Konyaspor: Neslihan Muratdağı
  • İstanbulspor-Beşiktaş: Gamze Durmuş Pakkan
  • Başakşehir-Karagümrük: Melis Özçiğdem
  • Fenerbahçe-Alanyaspor: Cansu Tiryaki
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