Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu: 4 maça kadın hakem

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemler açıklandı.
İşte maçların hakemleri:
Galatasaray - Arabam.com Konyaspor | Abdülkadir Bitigen
İstanbulspor - Beşiktaş | Zorbay Küçük
Trabzonspor - Gaziantep FK | Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor | Hüseyin Göçek
Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor | Çağdaş Altay
HangiKredi Ümraniyespor - Kasımpaşa | Suat Arslanboğa
Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor | Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir - VavaCars Karagümrük | Bahattin Şimşek
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor | Sarper Barış Saka
MHK, bu hafta oynanacak dört karşılaşmanın 4. hakemlerini, kadın hakem kadrosundan belirledi.
- Galatasaray-Konyaspor: Neslihan Muratdağı
- İstanbulspor-Beşiktaş: Gamze Durmuş Pakkan
- Başakşehir-Karagümrük: Melis Özçiğdem
- Fenerbahçe-Alanyaspor: Cansu Tiryaki
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