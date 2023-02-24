24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Haftasonu Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak

Haftasonu Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:47
Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Haftasonu Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak
+
Aa
-

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.

Erteleme maçlarının programı şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
6
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.