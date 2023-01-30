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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 22. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:15
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 22. hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

SALI:
Süper Lig'de Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:
Çarşamba günü sizleri üç karşılaşma bekliyor olacak.

Gaziantep FK, evinde Hatayspor'u konuk edecek. Saat 17.00'deki mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.

20.00 seansında iki maç olacak.

Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Turgay Beşyıldız, mücadeleyi değerlendirecek.

Bir diğer maç Galatasaray-Ümraniyespor arasında oynanacak. Maçın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.

PERŞEMBE:
Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı, Fatih Saboviç değerlendirecek.

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