20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor

Kayserispor son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor

Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Sarı kırmızılılar, ilk 7 haftada 12 puan topladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:04
Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor

Kayserispor son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor
+
Aa
-

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonun ilk 7 haftasında topladığı 12 puanla geride kalan 5 sezonun en başarılı dönemine imza attı. 2017-2018 sezonunun ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Kayserispor, sonrasındaki sezonlar da pek de başarılı olamamıştı.

Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemine bu sezon imza attı. 7 haftada 4 galibiyet 3 yenilgi alıp 12 puan toplayan Kayserispor, geçen sezon topladığı 11 puanın da önüne geçmiş oldu.

Sarı kırmızılı takımın son 5 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı puanlar şöyle:
2018-2019 sezonu: 7 maç 8 puan
2019-2020 sezonu: 7 maç 3 puan
2020-2021 sezonu: 6 maç 6 puan
2021-2022 sezonu: 7 maç 11 puan
2022-2023 sezonu: 7 maç 12 puan

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
3
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
4
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
6
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyon şikayetleri arttı. Uzmanı açıkladı
﻿Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyon şikayetleri arttı. Uzmanı açıkladı
﻿Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyon şikayetleri arttı. Uzmanı açıkladı
﻿Mevsim geçişlerindeki saç dökülmelerine dikkat etmek gerekiyor
﻿Mevsim geçişlerindeki saç dökülmelerine dikkat etmek gerekiyor
﻿Mevsim geçişlerindeki saç dökülmelerine dikkat etmek gerekiyor
﻿Android'de bildirim sorunu çözülüyor. Sık sık bildirim alanlar için seçme olanağı geldi
﻿Android'de bildirim sorunu çözülüyor. Sık sık bildirim alanlar için seçme olanağı geldi
﻿Android'de bildirim sorunu çözülüyor. Sık sık bildirim alanlar için seçme olanağı geldi
﻿İstanbul Galata Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Galata Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Galata Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.