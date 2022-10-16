Ndayishimiye attı, Başakşehir kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda dakika 78'de Ndayishimiye kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın sonucu 2-0 bitti.
Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir puanını 20'ye yükselterek 2.sıraya yerleşti. İstanbulspor 8 puanda kalarak 14.sıraya geriledi.
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