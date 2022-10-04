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Sezonun en az gollü haftası geride kaldı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada oynanan maçlarda takımların hücum performansları düşük seviyede kaldı ve sezonun en az golü atılan haftası yaşandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:14
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sezonun en az gollü haftası yaşandı

Sezonun en az gollü haftası geride kaldı
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Ligin 8. haftasında oynanan 9 maçta sahaya çıkan 18 takım toplam 16 gol atabildi. Maç başına 1,77 gol ortalamasının yaşandığı hafta da takımlar genel olarak hücum performanslarıyla futbolseverleri mutlu edemedi.

Süper Lig'in ilk haftasında 27, ikinci haftada 20, üçüncü haftada 31, dördüncü haftada 23, beşinci haftada 18, altıncı haftada 22, yedinci haftada 30 gol atılmıştı. İlk 7 haftanın gol ortalaması ise 2,72 olmuştu, sekizinci haftada ise bu rakamın altında kalındı.

8.HAFTADA 6 TAKIM GOL ATAMADI

Süper Lig'de geride kalan haftada 6 takım gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Galatasaray ve Hangikredi Ümraniyespor rakip fileleri havalandıramadı.

DÖRT BÜYÜKLERİN ARALARINDAKİ MAÇLAR GOLSÜZ BAŞLADI

Futbolda "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu sezon aralarında oynadığı maçlarda henüz gol sesi çıkmadı.

Sezonun 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray ile 8. haftada yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında futbolseverler gol izleyemedi.

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