Spor yaparken neden ağrı olur?

Son zamanlarda karşımıza çıkan “No Pain No Gain” sloganının yanlış anlamda kullanıldığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selami Çakmak, “Var olan bir sakatlık varsa ve siz onun üzerine giderseniz bu artık kronik hale gelir. Kronikleşmesi de küçük bir müdahale ile çözülebilecek bir ağrının artık daha büyük müdahaleler gerektirir hale gelmesi ve hastalığın ilerlemesi anlamına gelir” diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

AĞRILAR SİNYAL VEREBİLİR

"Eğer ağrının nedeni küçük bir kas yırtığı ise ve bu başlangıçta tespit edilirse ufak bir istirahatle spordan kesmeden çözülebilir. Ama tedavi edilmezse sonrasında daha büyük sorunlara neden olabilir” diyen Doç. Dr. Selami Çakmak, spor tutkunlarının dikkat etmeleri gerekenleri de şöyle açıkladı:

“Doktor bana sporu yasaklarsa” endişesiyle uzmana başvurmaktan kaçındığını da belirtiyor. “Dizde bir problem varsa sadece diz egzersizlerini kısıtlayıcı, belde problem varsa bele yönelik istirahatler verebiliyoruz. Spora devam edemezsem endişesi ile sorunu görmezden gelmek doğru değil. Spor yaparken ilk baştaki hamlığın dışında bir ağrı oluşuyorsa bu ağrı vücudumuzun savunma mekanizmasının bize verdiği bir işarettir. Aynı aktivite esnasında oluşan aynı ağrı önemli bir ağrıdır. Bunun tedavi edilmesi, adının konulması gerekir. Bunun için de bir uzmana danışmak gerekir.