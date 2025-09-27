Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştiriler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lig lideri Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ayağından bulduğu golle kritik mücadeleyi 1-0 kazandı ve 7'de yaptı. Özellikle son 20 dakikası seyir ve heyecan zevki yüksek olan maça Galatasaray'ın kaelcisi Uğurcan Çakır damga vurdu. Usta isimler, bu müsabakayı değerlendirdi.

İşte o yazılar;

"ICARDI'YE SAYGI DUYACAKLAR"

"Singo'nun bireysel becerileriyle hazırladığı, büyük golcü Mauro Emanuel Icardi'nin topukla yaptığı vuruş, bu sezon 'En güzel goller vitrini'nde yer alacaktır. Mauro Icardi'ye 'kilolu' diyenler, herhalde attığı golü görünce saygı duyacaktır. Icardi, sakatlıktan dönmesine rağmen hala tek vuruş ustalığını korumayı sürdürüyor. Singo ile Sallai'nin önlü arkalı oynaması akıllıcaydı. Singo hücuma çıkarken onun boşluğunu sağ bek oynama pratikliği sayesinde Sallai hep doldurdu."

(Levent Tüzemen/Fotomaç)

"GALATASARAY'I ALLAH KORUDU"

"Öncelikle maç başlar başlamaz kale arkasında meşale yakan zeka özürlülere sormak istiyorum, siz ne zaman adam olacaksınız?” İkinci sorum ise Alanya Emniyeti ve özel güvenlik şirketine, “9 bin kişilik ilçe stadında bile hala gerekli güvenlik önlemlerini alamamanız beceriksizlikten mi, görevi ihmalden mi?” Son soru, Meşale yakanlar hakkında 6222 sayılı yasa işletilerek işlem yapıldı mı?

Ligde oynadığı futbol ile rakipsiz kabul edilerek sırça köşkte konumlandırılan Galatasaray, Alanya’da hiç de beklemediği bir rakiple karşılaştı. Alanya zerre geri adım atmadan, güçlü rakibin oyununu kabul etmeyerek kendi oyununu Galatasaray’a kabul ettirmeye çalışan futbolu ile oyunu güzelleştirmeye çalıştı. Ancak gol yollarındaki becerisizlikleri ile Uğurcan’ın kalede devleşmesi ilkyarı da Alanya’yı en

az 3 golden mahrum ederken, Galatasaray’ı da ilahlar korumuş oldu!"

(Fatih Söylemezoğlu/Nefes)

"HANGİ MAÇI İYİ OYNAYARAK KAZANDIN"

"Okan Buruk ne yapmak istiyor çok merak ediyorum. 6’da 6 yapmak güzel ama bu 6 maçın hangisini iyi oynayarak kazandın. Gerçekten kendi liginde işler bireysel becerilerle gidiyor ama Frankfurt’ta olmadı ve hezimete uğrayıp evine döndü Galatasaray. Çünkü güçlü ve yakaladığını affetmeyen takımlar karşısında defolar ortaya çıkıyor. Dün gece de Alanya’da ev sahibi ilk yarıda rahatlıkla soyunma odasına 3-1 önde gidebilirdi ama son vuruşlardaki beceriksizlik ve Uğurcan’ın kurtarışlarıyla gol yemeden ilk yarıyı bitirdi. Hoca resmen böyle 11’ler çıkartarak kumar oynuyor, şimdilik kazanıyor ama bir gün mutlaka kaybeder. Oysa çık sahaya ideal 11’inle skoru perçinle sonrasında kimi sokarsan sok oyuna. Dün gece ilk yarı 1-0 önde hiçbir şey yapmadan soyunma odasına gitmeyi başarı görmek kendini aldatmaktır."

(Tunç Kayacı/Fanatik)

"OKAN BURUK MAÇI KAYBETTİ"

"Bu takım, bu transferleri üçlü defans oynamak üzere yapmadı. Üçlü oynamak için aldığı adamları da elden çıkardı. Bireysel sporlarda, idman performansınızdan siz sorumlusunuz. Sahada ya da pistte, kimse sizin açığınızı kapatmaz.

Dün üçlü başlayan, ara ara dörtlü görünen Galatasaray, Alanya karşısında, Frankfurt maçı gibi bir hezimet yaşamadıysa bunu önleyen kahraman Uğurcan Çakır'dır. Okan Buruk gerçekten ne yaptığını bilmiyor. Ligin ilk altı maçında, kalesine 17 isabetli şut gelen takımına dün Alanyaspor, 22 hücum gerçekleştirip, 8 isabetli şut attı. Üstelik Galatasaray bu baskıyı yerken ve sadece tek golle öndeyken Buruk, Osimhen'i oyuna alıp, çift santrfora döndü. Galatasaray kazanmış olabilir ama Buruk bu maçı kaybetti. Bu kafayla, Liverpool maçında Okan Buruk'a iki Uğurcan lazım."

(Bülent Timurlenk/Sabah)

