Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk 11 dakikada 2-0 öne geçtiği maçı 4-1 kazandı ve liderliğini perçinledi.

Usta isimler, heyecan dolu 90 dakikayı bugünkü köşelerinde değerlendirirken, Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün performansına dikkat çektiler.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'YUNUS'UN KATTIĞI'

''Futbol Aklı'' ve erken golün bereketi Yunus Akgün'ün oyuna kattığı o ''kayıp futbol aklı'', kanatları rahatlattı, orta sahanın geçişlerini hızlandırdı. Leroy Sane, tam da aradığı o zekice pası bulunca, ilk şutunda golle buluştu. Galatasaray, henüz üçüncü şutunda tabelayı açmış, dördüncüsünde ise skoru 2-0'a taşımıştı. Maçın hikayesi, daha ilk yarı bitmeden yazılmıştı: Bu galibiyet, sadece bir skor değil, aynı zamanda hızlandırılmış bir 'güç gösterisi' idi. Bu noktada, herkesin aklına gelen o 'keşke' sorusu, benim de zihnimi kurcaladı: Monaco maçına Yunus Akgün ile başlansaydı, en azından 1 puan daha gelir miydi? Artık bu soruya yanıt aramanın kimseye faydası yok ama futbol, bazen geç kalan kararların pişmanlığıyla da yaşanır. Galatasaray, Antalya'dan üç puanla döndü ve bir süreliğine gündemdeki yangını söndürdü. Ancak bu görkemli galibiyet, önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nın yaratacağı gerçekleri örtmeye yetmeyecek. Kadronun derinliği, yeniden en acımasız şekilde tartışılmaya açılacak. Bu galibiyet, bir nefes alma molasıydı. Ancak önümüzdeki haftalarda Galatasaray, yedek kulübesinin zenginliğini ve Okan Buruk'un sihirbazlığını sınayan, yeni bir kadro krizi fırtınasına doğru ilerleyecek. Antalyaspor maçı, bu fırtına öncesi gelen son 'sakin' gece olabilir."

(Mustafa Ersoy/T24)

'YUNUS TEKNİK VE ÇABUKLUĞUNU KONUŞTURDU'

"Yunus, hücum bölgesinde hem tekniğini hem de çabukluğunu iyi konuşturdu. İlkay’a fazla iş düşmedi. Torreira her zamanki gibi yine iyiydi. Devre 5-0 bitse kimse şaşırmazdı. Osimhen çok net 3 fırsatı kaçırmıştı. Bazen golcüler de atamaz. Ama Osimhen bu. Atmadan duramaz. Antalyaspor baskı kurmak isterken ani atağı bulan Osimhen, Yunus’un pasını bu kez golü atarak değerlendirdi. Antalyaspor, ‘Maç nereye giderse gitsin’ düşüncesiyle tamamen hücumu düşünmeye başladı. Van de Streek’in golüyle farkı ikiye indirdi. Değişikliklerle birlikte Galatasaray oyunu aktif dinlenmeye çevirmişti. Okan Buruk’un oyuncuları dün hiç zorlanmadan üç puanı alırken; gecenin yıldızı Sane, İcardi’ye verdiği gol pasıyla maçı bitirdi."

(Ercan Taner/Sözcü)

'ICARDI GOLCÜLÜK SANATINI İCRA ETTİ'

"Sakatlıktan dönen Yunus resital sundu. Hem bu maç hem de gelecek adına nasıl bir çilingir olduğunu gösterdi. Sane'nin performansı her geçen gün yükseliyor. Sağ kanatta top ayağına gelince "Eyvah" diyenler artık "Haydi Sane" şeklinde beklentiye giriyor. Bir parantez de Icardi'ye açalım. Yine kulübeden geldi, pozisyonun içine girdi, son vuruşunu yaptı, golcülük sanatını icra etti. Maçtan sonra da Osimhen, onu taraftara götürerek üçlü çektirdi. Bu galibiyet karabulutların dağılmasına, tartışmaların üzerine sünger çekilmesine, G.Saray'ın tekrar şampiyonluk havasına girmesine sebep oldu."

(Murat Özbostan/Sabah)

'GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI YAPTI'

"Galatasaray yine üstündü ama tercih problemleri sürüyordu. Örneğin 75. dakikadaki hücumda Barış Alper Yılmaz solundaki Osimhen’e değil sağına gönderse pası pozisyon gole daha uygundu. Galatasaray biraz son maçların skorları, dahası futbolun politik dili vesilesiyle hayli gergin bir iklimde çıktı bu maça. Antalya onları zorlayacak bir düzende değildi elbette ancak yine de kazanç kazançtır. En azından gözden geçirmeler, eksiklerin tespiti, sakatlıktan yeni çıkmışların geleceğe hazırlanması, Afrika Kupası’na gideceklerin geçici boşluğunu doldurma konusunda kazanımı yüksek bir hazırlık maçı yapmış oldu Galatasaray."

(Cem Dizdar/Fanatik)