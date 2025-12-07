Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede iki takım da 2. yarıda 1'er gol buldu ve kritik mücadele berabere sona erdi.

Spor yazarları, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen 90 dakikayı, bugünkü köşelerinde değerlendirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu eleştirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'TEDESCO'NUN SAĞDA BAŞLATMASIYLA ORTA ÜÇLÜ ÇÖKTÜ'

"Fenerbahçe’nin Tedesco dönemindeki çıkışında anahtar faktör bence orta üçlüydü. Alvarez-İsmail-Asensio ile çok yönlü ve dengeli bir merkez orta saha yakalamıştı Tedesco. Ve bu üçlü takımın kalbi olmuştu adeta. Dün hem İsmail’i kenarda oturtması, hem de Asensio’yu sağda başlatmasıyla orta üçlü çöktü. Alvarez-Fred-Talisca üçlüsü son derece fonksiyonsuzdular bir saat boyunca.

Fenerbahçe için ilk bir saatte her şey son derece durağan ve sıkıcı geçerken, Tedesco 3 yeni oyuncu dizdi çizgiye. Talisca çıktı, Nene sağ açığa geçti. Asensio orijinal yerine döndü. Tedesco’nun değişiklik seçimleri tartışılır ama en azından Asensio’nun merkeze dönüşü olumluydu o dakikada. Asensio ile Skriniar’ın korner işbirliğiyle golü de buldular. Ama o cılız saman alevi yetmedi galibiyete. Çünkü dün Fenerbahçe’de bir şeyler eksikti sanki. Tutku eksikti, his eksikti. Tempoyu hiç artıramadılar neredeyse."

(Uğur Meleke/Hürriyet)

'GİRENLER ÇIKANI ARATTI'

"Semedo sakatlanınca yerine giren Kerem anlamsız bir panik içinde. Kardeşim senin kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok ki. Normal bildiğimiz Kerem oyununu oyna takımına yeter. Ve bu oyuncunun bir an önce bu paniğini üstünden atmak zorunda.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki taraf açısından da vasatizm zirvedeydi. Yemeğin tadı tuzu ve malzemesi yoktu. Konuk takım ilk yarıda sürdürülebilir futbolunu anlamsız bir şekilde frene basarak oynaması da bu maçı bu hale getiren faktör vardı.

2.yarı değişen hiçbir şey yoktu. Vasatlık devam etti. Arka arkaya değişiklikler geldi. Enteresandır belki de bu sezon ilk kez Fenerbahçe oyuna kulübeden giren hiçbir futbolcudan verim alamadı. Hatta girenler çıkanları arattılar."

(Halil Özer/Milliyet)

'TEDESCO HATALARDA ISRAR EDİYOR'

"Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor.

Tedesco'nun Talisca-Asensio ikilisini oynatma yanlışının dışında diğer hatalarına gelecek olursak; madem bu ikiliyle risk alıyorsun, en önemli savaşçın İsmail niye yedekte? Semedo sakatlanıyor. Milli takımda oynayan Mert Müldür kulübede. Galatasaray derbisinden sonra herkes 'İlk 11'de Jhon Duran oynar' diyordu. Fakat dün de gördük ki performansı 11 için yetersiz. İleriye dönük bir önemli problemse Kerem'in durumu. Böyle bir oyuncu nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

(Ömer Üründül/Sabah)

'TEDESCO'NUN DEĞİŞİKLERİ HİÇBİR İŞE YARAMADI'

"Fred oyunda kaldığı süre boyunca idare etti. Fenerbahçe, ‘Ben bu maçı kazanırım’ derken, Ederson ve savunmanın hatasıyla Bertuğ beraberliği sağladı. Tedesco’nun değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Mesela Talisca kötü bile olsa skoru her an değiştirecek bir isim, bence çıkmamalıydı. Zirve yolunda bu puan kaybı Fenerbahçe adına üzücü oldu."

(Ercan Taner/Sözcü)