Spor yazarları, Beşiktaş'ı hedef tahtasına koydu! "Yok artık! Bu kadarı da gerçekten fazla"

Cem Dizdar: "Kaçınılmaz sonuç" | İnşa sezonu olması gereken dönemi iç çekişmeler, eleştiriye kapalılık, geçmişin kötü bir taklidi, müsriflik, kendine ait olduğu iddia edilen meziyetlerden uzaklaşıp diğerlerine benzeme çabası vd. gerekçelerle harcayınca hayal kırıklığı ya da hüsran da kaçınılmaz oluyor. Oysa çözüm belli!… Yukarıda sayılanların tam tersi ve daha fazlasını yapmaya çalışmak... (FANATİK)

Ali Ece: "AI'ı bile üzen Mert’in gözleri!" | Immobile penaltıyı kaçırdıktan sonra ekrana gelen kaleci Mert’in gözlerindeki o derin acıyı göreceğime keşke bu maç yerine sabah kuşağında yayınlanan leş dedikodu programlarını izleseymişim! Değil rahmetli duygusal Beşiktaşlı Ali Ece, duyguları kör edilmiş AI modundaki Ali Ece bile o gözlerdeki acıya dayanamayıp mavi ekran verdi! İki yıldır dengesiz takım savunmasının verdiği yüzlerce pozisyondaki kalecilik maharetlerin bir yana, ezeli rakibin altyapısında yetişip Beşiktaş formasının hakkını bu kadar çok vermen diğer yana. Keşke bu kaos yıllarında değil de en azından Fabri giderken gelseydin Mert kardeşim! (FANATİK)

Orhan Yıldırım: "Dereyi geçip çayda boğuldu" | Yönetimde büyük çalkantılar yaşayan Beşiktaş, bir darbe de Avrupa’da aldı. Lyon ve Malmö gibi güçlü takımları dize getirin Kartal, Tel Aviv önünde resmen döküldü! Gio’nun da kenardan izlemek ile yetindiği Siyah-Beyazlılar; etkisiz futbol ve farklı skor ile taraftarını üzdü. Ligden sonra Avrupa’da da düşüşe geçen Beşiktaş, İsrail temsilcisi önünde Macaristan’da hayal kırıklığı yarattı. (FANATİK)

Güntekin Onay: "Yok artık bu kadarı da gerçekten fazla" | Son 5 maç 4 mağlubiyet, 1 beraberlik. Galatasaray derbisine kadar yenilgi yüzü görmeyen takım, kazanmayı unuttu. Sadece skorlar kötü değil, oyun da her geçen maç daha kötüye gidiyor. Maccabi Tel Avvi bu maça ‘0’ puanla çıktı. Dün açık konuşalım; oyunun büyük bölümünde üstün olan taraf İsrail temsilcisiydi. Sezona çok güçlü girip de bu kadar gerileyen bir takım nasıl olabilir? Dün tuhaf şeyler oldu. Gedson ofsaytta olduğu halde İmmobile’nin atacağı golü topa giderek adeta sabote etti, İmmobile penaltı kaçırdı. Herşeye rağmen bu maç dönerdi. Bir cümle de Semih için. Bir futbolcu ayağına her aldığı topta çalım veya şut dener mi? Birileri Semih’e futbolda pas diye bir şey olduğunu anlatmalı. Kan değişikliği olmadan bu takımın düzelmesi imkansız. (HÜRRİYET)

Uğur Meleke: "Beşiktaş için acı verici yenilgi" | Beşiktaş’ın Maccabi’ye kaybetmesi çok acı verici. Son dönemde sıkça tekrar etmiştim, Van Bronckhorst ne yaptığının farkında değil. Takımın beyni Rafa’nın yeriyle oynaması zaten tuhaftı. Mario’ya yer bulmak için takımının ayarlarını bozdu. Göztepe önünde elinde Bahtiyar olmasına rağmen solda Emirhan-Masuaku’yu başlattı. Beşiktaş’ın ligde duran toptan attığı gol sayısı 1, yediği 6... Felaket geliyorum diyordu maalesef. (HÜRRİYET)

Fatih Doğan: "Bronckhorst misyonunu tamamladı" | İster motivasyonsuz ister ruhsuzlar diyelim bu oyunu ve skoru da karşılamaz. Bronckhorst, oyunu okuma ve çözüm üretme konusunda çok formsuz, çaresiz. Umudun olmadığı yerde nasıl gelecek inşa edilir. Hollandalı teknik adam, taraftar nezdinde bütün kredisini tüketti. Hasan Arat'ın, Hüseyin Yücel'e havale ettiği ateşten gömlek kimi yakar bilinmez ama ilk yanan Bronckhorst olur, gitmelidir. (SABAH)

Ali Gültiken: "Havası kaçmış bir balon gibi" | Takım maç esnasında genel bütünlüğünü yakalayamıyor. Hatlar, oyunu bir türlü birlikte oynayamıyor. Maçı kazanmak veya kaybetmek ayrı bir şey, bunun yanında bu kadar kendi gerçekliğinden kopmuş olmak daha farklı bir durum. Beşiktaş, bu görüntüsüyle içindeki havasının çoğu alınmış, pörsümüş bir balona dönmüş vaziyette. Sezon başındaki gerçek havasının ve görüntüsünün çok uzağında. Krizler ve kayıplar büyük takımlarda uzun sürmemeli ve Beşiktaş bir önce toparlanmalı… (SABAH)