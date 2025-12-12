Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'a konuk olduğu mücadelede 3 puanı 4 golle almayı başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, puanını 11'e yükselterek, haftayı 12. sırada tamamladı.

Usta isimler, heyecan dolu mücadeleyi, bugünkü köşelerinde kaleme aldılar.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'BERGEN SEFASI'

"İkinci yarıda Fenerbahçe’nin Bergen sefası sürdü. Aslında ağır Brann savunmasının arkasına hızlı oyuncularını sarkıtan, kanat beklerini öne gönderen Tedesco daha işin başında planını doğru yapmıştı. Tabii ki golün erken gelmesi ve kırmızı kart, bu planın doğru işlediğini gösterdi. Konya maçı öncesinde istediği her değişikliği yaptı Tedesco. Bu tip takımlara karşı en önemli şey aradaki güç farkını ortaya çıkarmaktır. Artı rakibin iyi yapabildiklerine izin vermemektir. Fenerbahçe, bunu başardı. Norveç ekibi, ezberini bozmak zorunda kaldı. Bu tip standart takımlar için en büyük sıkıntı budur zaten. Farklı galibiyet, moral ve ilk 24’ü matematiksel olmasa da neredeyse garantileyerek dönüyor Fenerbahçe."

(Mert Aydın/Milliyet)

'İTİRAZLARIN SONUCU ALINDI'

"Stuttgart maçında net kırmızıyı, Plzen'de VAR'a rağmen net penaltıyı değerlendirmeyen UEFA hakemlerine karşı yapılan itirazların sonucu da alındı diyebiliriz dün. Başakşehir maçı sonrası 'skoru korumamız lazımdı. Büyük takımlar bunu başarmalı' diyen Tedesco'nun takımı, kendisinin saha kenarında olmadığı bir 90 dakikada tam da böyle oynayarak, sakin kalarak, acele etmeyerek farklı skora gitti. Talisca'nın gecesi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki devamı için kalan iki maçta alınacak bir puanı yeterli hale getirdi."

(Gürcan Bilgiç/Sabah)

'TAŞINAN DEĞİL TAŞIYAN OLUR'

"Talisca, hafta sonu Başakşehir beraberliğinde sahanın en kötülerinden biriyken Brann deplasmanına 11 başlayıp harika bir performans gösterdi. Henüz ilk yarıda 2 gol birden atarak maçı erkenden bitirdi, peşinden de mükemmel hattrick’i geldi. Böyle oynadıktan sonra Talisca taşınan değil taşıyan olur. Bu görkemli zafer Avrupa Ligi’nde ilk 8 için büyük bir gövde gösterisiydi. Temsilcimiz, Kadıköy’de Aston Villa’yı yenebilirse son maçta Bükreş deplasmanında hedefine ulaşabilir."

(Serkan Akcan/Fanatik)