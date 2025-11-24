Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu mücadelede 2-0'dan dönerek, maçı 5-2 kazanmayı başardı. Tarihi bir geri dönüş yapan Kanarya, Galatasaray ile olan puan farkını yeniden 1'e düşürmeyi başardı.

Spor yazarları, heyecan dolu 7 gollü mücadeleyi bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'LİDERLİK İHTİMALİNİ SÜRDÜRDÜ'

"Normal sürede son iki dakikaya girilirken Brown Asensio’nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına kadar girip topu filelere gönderip maçın skorunu belirledi (2-5). Böylece her geçen gün üzerine koyarak devam eden Tedesco ve takımı hem iki farklı geriye düştüğü zorlu bir deplasmanda müthiş bir geriye dönüşle 5 gollü bir galibiyetle galibiyet serisini 5 maça çıkarttı, hem derbi öncesi hiç oyuncu kaybetmeden haftayı tamamladı, hem de 1 puanlık farkı koruyarak haftaya liderlik ihtimalini sürdürmüş oldu."

(Melih Gümüşbıçak/T24)

'ASENSIO YILDIZLAŞTI GOLLER GELDİ'

"Asensio’nun yıldızlaştığı dakikalarda goller arka arkaya geldi. Özellikle Asensio’nun attığı 3. gol fizik kurallarını alt üst eden bir goldü. Bu adam son haftalarda gösterdi ki Fenerbahçe için bir nimet. Aynı Alex gibi maç alıyor, takımını sürüklüyor ve skor yapıyor, liderlik üstleniyor. Böyle bir adamı bu devirde nerede bulacaksın? Tabii bir de Nene’yi 2. yarıda unutmamak lazım. Sonuç olarak Fenerbahçe çok zor maçı çevirmeyi başardı. Ancak ilk yarının ilk 20 dakikasında yaptıkları hatalar muhtemelen hem futbolcular hem de Tedesco için ders olacaktır."

(Halil Özer/Milliyet)

'FENERBAHÇE'NİN RUHANİ LİDERİ'

"46’da başlayan üçüncü perde, galibiyeti misafir Fenerbahçe’ye getiren bölümdü. Fenerbahçe’nin ruhani lideri Asensio yine gerektiği anda devreye girdi, bu sezon ligin kilit adamlarından olacağını kanıtladı bir kez daha. İlk devrede Fenerbahçe’nin en büyük eksiği iki bekinin (Mert ve Levent’in) kısıtlı hücum katkısıydı. Tedesco’nun oraya 55’te yaptığı müdahaleyle kanat akışkanlığı arttı, 10 dakikada maçı kopardı Fenerbahçeliler. Dün tabelada adı yazmasa da, Jhon Duran’ın da çok iyi oynadığını düşünüyorum ben."

(Uğur Meleke/Hürriyet)

'FENERBAHÇE'NİN SANTRFORU EN-NESYRI'DİR'

"F.Bahçe 5 gole ulaşarak ilk yarıdaki kötü senaryodan hayata dönmüş oldu. Şimdi gelelim Tedesco'nun hatalarına… Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil. Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı. Asensio iki gol attı ama milli arada fizik açıdan eksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforu öncelikle En Nesyri'dir."

(Ömer Üründül/Sabah)