Spor yazarları dev derbiyi böyle değerlendirdi: Beşiktaş bile bile lades dedi

Süper Lig’in 10. Haftası dev bir derbiye sahne oldu. RAMS Park’taki mücadelede Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Osimhen’den gelirken Beşiktaş’ın tek golü ise Muçi’den geldi.

Derbi sonunda Galatasaray puanını 28’e yükseltirken ligde ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 1 maç eksikle 20 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI ÖYLE DEĞERLENDİRDİ

Spor yazarları, Galatasaray’ın kazandığı derbiyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Yazılarda Galatasaray’ın oyununa övgüler yer alırken Beşiktaş cephesinin ise “Bile bile lades” dediği belirtildi. Öte yandan yazılarda maçın hakemi Arda Kardeşler’e tepkiler de yer aldı:

Spor yazarları, Galatasaray-Beşiktaş derbisini böyle yorumladı:

LEVENT TÜZEMEN (SABAH): FUTBOL UKALALARINA DERS OLDU

"Galatasaray'ın çift forvetle derbiyi kazanması, futbol ukalalarına ders oldu! Çok bilmişler, "Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisini sahaya sürerse perişan olur. Beşiktaş rahat kazanır" dediler. Futbolda iyi oyuncuların varsa cesur olacaksın. Galatasaray'ın genetiğinde kaliteli forvetlerle oynamak hep var. Ne oldu? Icardi faulü kazandı, Osimhen kafa ile attı. Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda bu ikilinin imzası vardı."

ORHAN ŞEHNER (MİLLİYET): NEREDEYSE EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMUYORDI

"Derbi maçları kendi sahanda da oynasan deplasmanda da oynasan çok zordur. Galatasaray bu maçı kolay kazanırım diye düşündü ama evdeki hesap çarşıya az kalsın uymuyordu. Evet, son vuruşlarda Osimhen çok etkili bir futbolcu, skoru her zaman değiştirebilir, fakat topla buluşamıyor. Aynı sözlerim Icardi için de geçerli. İşte bu maçın prensi bunun için Sara oldu. İlk golde Sanchez’in kafasına topu gönderdi, ikinci golde ise aynı şekilde Osimhen’e asist yaptı. Maç 2-1 bittiyse burada Sara’nın çok büyük ağırlığı var. Aynı şekilde Sanchez... Attığı golü bir kenara koyuyorum. Ama Beşiktaş ataklarında öyle pozisyonları kesti ki o da biraz sallansa maç çok farklı yerlere giderdi."

ALİ GÜLTİKEN (SABAH): BEŞİKTAŞ BİLE BİLE LADES DEDİ

"Bu maça kadar Galatasaray ligimizin duran toplardan açık ara en çok gol atan takımıydı. 27 golün 11'ini bu tür organizasyonlardan atmıştı. Beşiktaş karşısında da bunu tekrar etti. Daha doğrusu Beşiktaş çok ortada olan bu istatistiklere rağmen aynı şekilde goller yiyerek bile bile lades dedi. Galatasaray çift santrfor olarak Osimhen ve İcardi ile oynamaya çalıştı. Ancak çok arzu ett-i ği seviyeye ulaşamadı. Birçok derbide olduğu gibi Beşiktaş, 11'in içinden performans olarak hiç kimseyi öne çıkaramadı. Fakat bireysel bazı performanslar maçın sonucu belirledi. Galatasaray adına sahanın en iyisi Sanchez'di. Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir diğer isim de Osimhen'di. Attığı golle Beşiktaş'ın gardını düşürdü."

UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): İNANILMAZ

"Beşiktaş cephesinde değişen bir şey yok. Rafa Silva’nın kanatta oynadığı hemen her maçta hayal kırıklığı yaşıyorlar. Van Bronckhorst’un Rafa’yı sola kilitlediği maçlar Ajax (0-4) ve Lugano (3-3)... Rafa Silva’yı sağa kilitlediği maçlar Gaziantep (1-1) ve Galatasaray (1-2). Takımın beyni, kalbi, her şeyi Rafa Silva’nın merkezde kendini en iyi hissettiği yerin elinden alınıp Joao Mario’ya verilmesi inanılmaz."

ALİ ECE (FANATİK): HATALAR, EYYAMLAR…

Sara, ölü toplara hayat veren cinsten bir duran top ustası. Gabriel sakat olmasaydı Davinson o kadar iyi kafa vurabilir miydi? Sahanın ilk yarıdaki en iyisi Yunus’tu. En kötüsü ise Arda Kardeşler oldu: 30’da Davinson’un Rafa’ya yaptığı faule değil sarı kart, faul kararı bile vermemesi büyük hataydı. Başka hatalar ve eyyamlar da yaptı ama yazacak yerim dar. 2. yarıda Rafa’nın topuk pası muhteşemdi ama Mario topu biraz sürmek yerine vurunca pozisyon heba oldu. 67’de ise yine Sara’nın olağanüstü duran top kabiliyeti ile Galatasaray 2-0 yaptı.