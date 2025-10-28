Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin galibiyet gollerini 5. ve 21 dakikalarda En-Nesyri ile 81. ve 88. dakikalarda Anderson Talisca attı. Farklı skorun yanı sıra Fenerbahçe'nin etkili oyunu da beğeni topladı.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şöyle:

"TAKIM İYİ ONARSA EN-NESYRİ HER ZAMAN GOLCÜDÜR"

İkinci devreye Gaziantep etkili başladı. Fenerbahçe'de durgunluk baş gösterdi. Ama Tedesco, akılcı bir düşünüşle fazla beklemedi, hamlelere başladı. Önce iki, daha sonra da iki kişi ve sonunda Talisca'yı alarak 5 değişikliği bitirdi. Son 20 dakikada kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Rakibin hızı kesildi. Tekrar atak girişimleri, gol sinyalleri vermeye başladı ve de Talisca'nın güzel frikiğiyle fark 3'e çıktı. Son dakikada da bu sefer frikikten daha güzel ikinci golünü attı. Gelelim genel gözlemlerime… En-Nesyri çok eleştiriliyordu; ben de dahil… Ama dün gece iki gol attı, bir topu direkten döndü, bir gollük vuruşunu da kaleci çıkardı. Eğer takım iyi oynarsa, En-Nesyri her zaman bir golcüdür.

(Ömer Üründül/Sabah Gazetesi)

"GECENİN GİZLİ KAHRAMANI İSMAİL"

Fenerbahçe’de tüm takım disiplini kaybetmeden 45 dakika boyunca bütüncül bir baskı uygulayarak bu sezonun en etkili ilk yarılarından birini oynamayı başardı. İkinci devrenin başlangıç düdüğüyle Gaziantep topu alıp oynamaya başladığında Tedesco seyirci kalmadı. Önce Oğuz ile Fred’i oyuna atıp peşinden enerjiyi eşitlemek için Szymanski ve Levent’i sahaya sürdü.

Tüm bunları 15 dakikanın içinde yaptı ve rakibin tempoyu yükseltmesine hiç müsaade etmedi. Dün gecenin gizli kahramanı yine İsmail’di. Talisca oyuna girdikten sonra iki gol birden atarak belki dikkat çekici bir resital sunmuş olabilir. Ancak 90 dakikanın tamamında bu kadar yüksek eforla, bu kadar iyi oynamak İsmail’in yıldızını daha da parlattı.

(Serkan Akcan/Fanatik Gazetesi)

"KABUS DENİLEN MAÇI KOLAY HALE GETİRDİLER"

Maç 2-0 olduğunda mükemmele yakın bir Fenerbahçe oyunu vardı. Önde baskıyı doğru yapıyorlar, rakibi ceza alanına etkili yaklaştırmıyorlar, kontrolü ellerinde tutarak pozisyon kovalıyorlardı. Geçen haftalardaki Gaziantep performansıyla maç öncesi yorumlarda ''Kabus'' olarak değerlendirilen 90 dakikayı ''Kolay'' hale getirdiler.

Herkesin aklında ''Mourinho virüsü geri döner mi?'' sorusu vardı. Yani; takım yine kendi birinci bölgesine çekilip skoru mu savunacaktı? Tedesco, erken müdahalelerle hem kartlı oyuncularını korumaya aldı hem de perşembe günü 115 kilometre koşan takımına enerji aşıladı. Öne koşular azaldığında da ciddi uyarılarını yaptı.

4 golün yanına üç direkten dönen en az iki de net kaleci kurtarışını koyduğunuzda takım oyunundaki ''Evrimi'' daha net anlatırız. Beşiktaş derbisi öncesinde istedikleri özgüveni, ''Yapabiliriz'' duygusunu taraftara da yaşattı.

(Gürcan Bilgiç/Fotomaç)

"ÖZLENEN FENERBAHÇE"

Fenerbahçe iyi yolda olduğunu her maç gösteriyor. Gaziantep son dönemde ligin en iyi top oynayan takımı. Stuttgart galibiyetinin ardından zor bir deplasmandı. Ancak Sarı-Lacivertliler maça öyle başladı ki baskıyla, harika pas kurgusuyla 21 dakikada 2-0 üstünlük sağladı. Nesyri kendine geldi. İşte Faslı golcünün gerçek performansı bu. Tedesco, aklındaki 11’i buldu. Alvarez-İsmail ikilisi oturdu, kanatlarda Kerem-Nene hem hızlı hem de rakibe baskı kuruyor. Asensio oyuna akıl koyuyor, Ederson kalede güven veriyor. Talisca iki şık golle kalitesini ispatlıyor. Kısaca özlenen Fenerbahçe geliyor.

(Hilmi Türkay/Cumhuriyet Gazetesi)