Spor yazarları Fenerbahçe için ne yorum yaptı! İşte Bodrum FK maçının değerlendirmeleri...

Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmasının ardındanmücadeleyi değerlendirdi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri:

2-0’ı bulunca santrfor çıkarmaması olumlu - Uğur Meleke

F.Bahçe 22 günde 6 maçlık bir sürecin içinde. Mourinho’nun dört lig, iki Avrupa sınavını aynı 11’le oynamasını bekleyemeyiz, şüphesiz ki bu süreçte kadro genişliğinden faydalanmalıydı. Dün muhtemelen bu sebeple Szymanski-Tadic’i yanında oturttu. Dzeko-Nesyri’yi birlikte başlatarak da 4-4-2’yi denedi. 70’inci dakikada skor 2-0 olmasına ve kenara 4 yeni futbolcu getirmesine rağmen formasyonunu bozmaması, 4-4-2 ile devam etmesi, Göztepe-Kasımpaşa maçlarından ders çıkardığının kanıtı. (HÜRRİYET)

Antrenman maçı - Tayfun Bayındır

Bir hazırlık maçından halliceydi... Saman alevi misali ilk yarıda 3-4 pozisyon, kaleci hatasından gelen bir gol. İkinci yarının hemen başında önde baskıdan doğan pozisyon sonrasında bir Dzeko golü, üstüne bir de Amrabat performansı, hepsi o kadar... Dünün en iyisinin Amrabat olduğunu, Faslı oyuncunun altı numarada mükemmele yakın bir performans sergilediğini, bir asist yaparak başarısını taçlandırdığını ancak İsmail’in yeterli destek vermemesi nedeniyle stoperlerin arasında çok sıkıştığını özellikle vurgulamalıyım. Sağlıklı ve temposu yüksek bir Fred ile dünkü Amrabat’ın çok özel hikayeler yazacağına kuşku yok. (MİLLİYET)

Taraftarın takımı! - Gürcan Bilgiç

Bu 90 dakika özellikle Mourinho'ya nasıl iyi bir kadrosu olduğunu hatırlatmakla kalmadı, oyuncu grubuna da öz güveni getirdi. Bodrumspor maçına da bu futbolun ne kadar yansıyacağı bekleniyordu. Ofansif kadro, iki altı numara ile orta sahayı bloke etmek, "defansif" sabıkasına karşı Mourinho'nun itiraz dilekçesi gibi aslında. Not arasına "taraftarın takımı" diye de yazabiliriz. Beşinci dakika sonrasında "hop bakalım" dedi, İrfan Can Kahveci'yi hemen merkeze taşıdı, Maximin'e de "merkeze yaklaş" komutu gönderdi. Fenerbahçe'nin iki açığı artık bekleri; Osayi ve Kostic'ti. Top Fenerbahçe'de kaldı ama, ofansif aksiyon olarak "anlar" bekleniyordu. Herkes istediğini yapmakta özgürdü çünkü bir plan yoktu. Çift santrforlu oyuna veya beklerin tempo getirdiği futbola yeterince çalışmadıkları o kadar belliydi ki… (SABAH)

Favoriydi kazandı - Faik Çetiner