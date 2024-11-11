Spor yazarları Fenerbahçe’nin galibiyetini böyle yorumladı: Özür dilekçesi gibi

Süper Lig’in 12. Haftasında Fenerbahçe Sivasspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece lider Galatasaray’ı 5 puan geriden takibi sürdürdü.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a karşı 3-1 mağlup olduktan sonra aldığı farklı mağlubiyet ile moral buldu. Öte yandan farklı galibiyet ile takım ve Teknik Direktör Jose Mourinho üzerindeki kara bulutların biraz dağıldığı belirtiliyor.

SPOR YAZARLARI BÖYLE YORUMLADI

Spor yazarları karşılaşma sonrası yaptığı yorumlarda Fenerbahçe’nin oyununa dikkat çekerek özellikle Tadic ve Saint Maximin’i övdü. Öte yandan yapılan yorumlarda “Özür dilekçesi gibi galibiyet” ifadesi dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin Sivasspor galibiyeti ile ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle:

Tayfun Bayındır (Milliyet): Dört dörtlük

Mert Hakan Yandaş gecenin en iyisiydi. 70 dakikalık fizik gücü vardı ve tamamını olağanüstü seviyede kullandı...

Samet Akaydın müthiş bir alkışı hak ediyor. Montella’nın ondaki ısrarını sanırım dün herkes anlamıştır.

Ve elbette Amrabat… Geldiğinden beri kırk yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. İstisnasız forma giydiği her maçın en efektif oyuncusu.

Fenerbahçe’de kötü oynayan yoktu. Şanssız olanlar vardı, Maximin gol atarak bu şanssızlığını kırdı, Szymanski sonraki haftalara bıraktı.Doksan dakikanın özeti; AZ Alkmaar faciasından sonra böylesi bir dönüş, Fenerbahçe’ye olağanüstü moral yükledi.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Özür dilekçesi gibi galibiyet

Alkmaar'daki "fiyaskonun" peşinden, taraftarla barışmak için böyle bir maça ihtiyaçları vardı. 90 dakika boyunca sahada bir Fenerbahçeli'nin istediği her şey vardı; kaçan goller, coşku, baskının peşine düşen bir kadro ve rakibi silen mutlak hakimiyet.

Sadece galibiyet değil performanslarla da bir takım-taraftar barışması var gecede. Tadic'in hücumu yönetmesi, Maximin'in tekrar "yıldız" olduğunu hatırlaması, Dzeko'nun soğukkanlı liderliği, Amrabat'ın füzesi. Takım olarak kendileriyle de "yeniden" tanıştılar.

Ömer Üründül (Sabah): Maximin realist futbol oynadı

Mert Hakan ve Samet ciddi maç eksiklikleriyle ilk defa ilk 11'de yer aldılar. Samet defansif görevini yaparken ilk golü de atan isimdi. Mert Hakan da sahanın en iyisiydi. Mourinho'nun düşünmesi gereken, takımda bazı formsuz isimler varken niye bu iki futbolcu bugüne kadar düşünülmedi.

Maximin, bu sezon ilk defa realist bir futbol oynadı. Bu da ileriye dönük olumlu bir işaret. İlk defa oyundan çıkmadı, bir de güzel gol attı. İşi bilen usta bir ön libero Amrabat olumlu performansına bir de mükemmel gol ekledi.

VAR hakemleri ne yazık ki protokolün bir numaralı ilkesi olan çok net kanıt olayını hâlâ öğrenemediler. Samet'in golünde ne gördüler de hakemi incelemeye çağırdılar?