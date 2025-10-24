UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Alman temsilcisi Stuttgart'la karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltından attığı golle 1-0 kazandı.

Üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti.

Spor yazarları, köşelerinde maçı değerlendirdi:

"TEDESCO TAŞLARI YERİNE OTURTUYOR"

"Avrupa Ligi'nde kazanarak devam etmek kadar önemlisi pazar günkü lig maçı sonrasında taraftarla tekrar barışmaktı. Tribünler dolunca oyuncular da buna mücadeleyle karşılık verdi. Rakibin baskı yapacağını biliyorlar, aynı zamanda da hata yapacağının da farkındalardı. Direkt ataklarda golle burun buruna geldikleri anları da baskıdan elde ettikleri fırsatlarla yakaladılar.

Oyun daha kolaylaşabilir, maçın sonu daha az stresli yaşanabilirdi; Danimarkalı hakem doğru bir gününde olsaydı…

Fenerbahçe'nin '12 Numarası' maçı iyi yaşadı, oyuncularına akıttıkları terin karşılığını verdi. Fenerbahçe'yi "Tamamlanmış ama yapılanmamış" bir takım olarak tarif edebiliriz. Tedesco taşları yeni yeni yerine oturtuyor, oyuncularının neyi ne kadar yapabileceğini yeni yeni öğreniyor.

(Gürcan Bilgiç/Fotomaç)

"IZDIRAPLI BİR MAÇ"

"Gayreti, çabası yok denemezdi Fenerbahçe’nin ancak bu oyunu oynayacak ezberi henüz oluşmamıştı. Sorun da buradaydı. Tedesco’nun 4-3-3’ü belki forveti ve Marco Asensio gibi bağlantı oyuncularını mutlu ediyordu belki ancak verimliliği an itibarıyla düşüktü. İlk devre boyunca topu kullanmada Stutgart önde göründüyse de ‘Cılız şut’larda önde olan Fenerbahçe’ydi. Bu devrede işin tedirgin edici yanı Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen yüksek topların çoğuna rakibin vurmuş olmasıydı. İlk devre oyununa bakınca maçın ikinci yarısı ya daha fazla gayret ya da bambaşka bir plan istediğini bas bas bağırıyordu.

Çünkü ilk 45 dakikayı önde penaltı golüyle önde kapatmış olsalar da pekala tersi de mümkün olabilirdi. Yani Fenerbahçe’nin savunma halinde ciddi ‘Güvenlik açıkları’ gözleniyordu. İkinci devre uzun süre ilkinden daha durağan ilerledi. Fenerbahçe önde olduğu için bu durum kabul edilebilir görünüyorsa da iptal edilen penaltıda olduğu gibi risk sürüyordu. 80’e kadar ‘Büyük şans’ denecek pozisyon olmaması maçı kazanma adına olumlu bulunabilir ama izleme açısından bakılırsa ‘Izdıraplı bir maçtı’ demek durumu daha iyi açıklar kanımca. Öyle ya da böyle, Fenerbahçe maçı üstelik Almanya’nın iyi bir takımına karşı kazandı."

(Cem Dizdar/Fanatik)

"UZUN YILLARDIR BU KADAR KÖTÜ BİR HAKEM GÖRMEDİM"

"Tedesco dün ilk defa benden tam puan aldı. Nihayet Talisca'yı kulübeye çekti, şart olan sağlam Alvarez-İsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi. Taktik olarak da rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma fırsat buldukça da hücum girişimlerinin işlerlik kazanması. Bir de skor avantajı yakalanınca daha elverişli bir ortam oluştu.

İkinci yarıda rakibin daha yüksek tempo ile baskı uygulayacağı belliydi. Ama seyircinin de itici gücü ile futbolcular sınırsız enerjileri gündeme getirerek alışılmış fizik gücü eksikliklerini en aza indirdiler. Ve sonuçta da çok önemli ve takıma özgüven kazandıracak 3 puan geldi. Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim."

(Ömer Üründül/Sabah)

"ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET"

"Almanların topla oynamasına izin veren ancak şut vizesi çıkarmayan Fenerbahçe, savunmada kusursuz oynarken, Brown ve Semedo bindirmeleriyle akıllı ataklar yaptı. En-Nesyri biraz becerikli olsa çok daha farklı bir maç izleyebilirdik.

Ama Danimarkalı hakem Kehlet’in maçın altında ezildiğini hesaba katarsak Kerem’in penaltısı Fenerbahçe’ye altın değerinde galibiyet getirdi. Kalede Ederson’un vasat, hücumda En-Nesyri’nin berbat performansına rağmen kazandı temsilcimiz."

(Mehmet Emin Uluç/Türkiye Gazetesi)