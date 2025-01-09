Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını böyle yorumladı: Kadro derinliği yetersiz

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda golleri Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı’dan geldi. Başakşehir’in golleri ise Deniz Türüç ve Piatek’ten geldi. Galatasaray’da Batshuayi 90+7. dakikada penaltı kaçırırken Başakşehir’de ise Onur Ergün 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Spor yazarları Galatasaray’ın Başakşehir ile berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Yapılan yorumlarda sarı kırmızılıların kadro derinliğinin yetersiz olduğu vurgulanırken, Teknik Direktör Okan Buruk’un gereksiz rotasyon yaptığının altı çizildi.

Spor yazarlarının 2-2 sona eren karşılaşmaya ilişkin yaptığı yorumlar şöyle:

Engin Kehale (Hürriyet): Temposuyla, değişen sistem ve oyuncularıyla, iki teknik adamın dokunuşlarıyla ve son dakika kaçan penaltıyla Ziraat Türkiye Kupası’nın en keyifli 90 dakikalarından birini izledik. Darısı hafta sonundaki lig mücadelesinin başına...

Osman Şenher (Milliyet): Okan hocanın yedek kulübesinde ilk 11'de oynatacağı futbolcu sayısı çok az. Dün Başakşehir karşısında rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürdü. İlk 25 dakika iyi de mücadele ettiler. Jelert'in hatasından yenilen gol, bir anda takımı oyundan düşürdü. Okan Buruk'a hak veriyorum bütün futbolcuları kazanmak istiyor. Ama şu an o konumda olan oyuncu sayısı çok az.

Bülent Timurlenk (Sabah): Okan Buruk'un önünde kupada Bolu ve Konya maçları var. Rotasyonlu kadroyla iki kez geriye düşüp penaltı kaçınca, galibiyetin kenarından dönmek makul bir sonuç. Pazar günü armalar ve formalar aynı ama Süper Lig'deki bambaşka bir maç olacak.

Levent Tüzemen (Sabah) Okan Buruk'un derin rotasyona gitmesi Galatasaray'ı oyun olarak olumsuz etkiledi. Başakşehir küçümsenecek bir takım değil ki... Çağdaş Hoca'nın, hafta sonu ligde Galatasaray ile oynayacak olmasına rağmen kupaya ideal kadrosuyla çıkması çok doğru bir hamleydi. Okan Buruk'un, son iki lig maçını kazanmış kadrodan 9 oyuncuyu kesip Sanchez ve Abdülkerim ikilisini sahaya sürmesi, Galatasaray'a yetmedi.