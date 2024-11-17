Spor yazarları Milli Takım’ın lider çıkacağından emin

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile golsüz berabere kaldı. Milli Takım aldığı skorla A Ligi’ne çıkma şansını son maça bıraktı. Milli Takım Uluslar Ligi’ndeki son maçını deplasmanda Karadağ’a karşı oynayacak.

Maçta yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyen millilerde Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken grubu lider olarak bitireceklerinden emin olduklarının altını çizdi. Yazarlar, milli oyuncuların net fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizerken yıldız oyuncuların Uluslar Ligi’nde A Ligi’ni hak ettiğini vurguladı.

Spor yazarlarının maça ilişkin bazı yorumları şöyle:

LEVENT TÜZEMEN (SABAH): FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK

"Ayağımıza gelen fırsatı değerlendiremedik ve Galller'i elimizden kaçırdık. Zaman zaman üstün ve etkili oynadık. Topun ve oyunun hâkimiydik. Pozisyonlara girdik ama saman alevi gibi organize olduk. Kazandığımız penaltıyı Kerem ile kullanamadık. Kerem'in penaltıyı atması hataydı. Galatasaray'da oynarken Kerem penaltıcı değildi. Yine de Kerem'in Milli Takım'a yaptığı katkıyı ve attığı golleri unutmayalım. Bu kritik penaltıda topun başına sert ve isabetli şutlar atabilen, sakin bir kimliğe sahip Orkun'un geçmesi daha doğru olurdu. En kötü ihtimalle Yunus penaltıda topun başına geçebilirdi. Çünkü Milli Takım'ın maç boyunca en etkili oynayan oyuncusu Yunus oldu."

UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) OYUN VE 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL

"İlk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftık. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil."

İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM): A LİGİ’Nİ HAK EDİYORLAR

"Evimizde kazanarak A Ligi'ni garantileyebilirdik. Ama olmadı. Salı günü alacağımız sonuçla kaderimizi belirleyeceğiz. İpler yine bizim elimizde... Bizim Çocuklar A Ligi'ni sonuna kadar hak ediyor."

HALİL ÖZER (MİLLİYET) LİDER OLARAK ÇIKARIZ

"Belki berabere kaldık. Ama bu gruptan lider olarak çıkarız. Evet o kadar eminim... Zaten gol averajımız var. Ve son maçımız grubun en zayıf ekibi karşısında. Yani sorun yok... Üzülmeyelim...Elbette bu maçı kazanabilirdik. Ama olmadı. 90 dakikanın bir çok bölümünde üst düzey oynamamıza rağmen Galler duvarını geçemedik. Bence Galler maçı almak için gelmemiş. Beraberlikle play off hesabı yapmış. Çok kilitlediler oyunu, sürekli durdurmaya çalıştılar."