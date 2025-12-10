Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi Monaco'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine tek golle mağlup oldu ve ilk 8 hedefini çok zora soktu. Usta isimler, maçı bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'TRANSFERE İHTİYAÇ VAR'

"Sarı-kırmızılıların dün Monaco’daki ilk 45 dakikalık performansı Ajax ve Bodo Glimt maçlarındaki gibiydi, ancak ne olduysa devre arasında oldu. Fransız temsilcisi ikinci yarıya tutkulu bir hücum presle başladı, sarı-kırmızılıları defalarca hataya zorladı. 68’de gelen gole kadar zaten biri penaltı olmak üzere, dört tane net fırsat kaçırmıştı Monacolular. Özellikle Minamino sol kanadı felç etti, ayağına aldığı her topla kaleye indi. Galatasaray’ın ikinci 45’teki performansıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu zaten.

Galatasaray eğer kalan iki maçta 1-2 puan daha alıp ilk 24’e kalabilirse, turnuvada devam edebilmek için muhakkak takviyeye ihtiyacı var. Bazı oyuncuların sık sakatlık problemleri yaşadığı göz önüne alınırsa markette merkez orta saha, sağ bek ve stoper bakabilir Galatasaray."

(Uğur Meleke/Hürriyet)

'KABUS YAŞATIYOR'

"Galatasaray Süper Lig veya Şampiyonlar Ligi farketmiyor, her oynadığı maçın ikinci yarısında taraftarlarına kabus yaşatıyor. Samsunspor maçında ilk yarı takım olarak harika oynadı, 2-0 önde; ikinci yarı ise maç kabusa döndü.

Dün gece ilk yarı yine sahada iyi bir Galatasaray vardı. Bütün hatlarıyla takır takır top oynadılar. Tek kusurları final paslarında başarısızdılar. Buna rağmen İlkay ve Barış Alper ile yüzde yüz gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Ama herkes bu takım ikinci yarı Monaco karşısında rahatlıkla gol bulur diye düşünüyordu. Maalesef olmuyor.

Ben Galatasaray defansını anlayamıyorum. Sorun orta sahadan başlıyor. Rakibe o kadar boş alan bırakıp topa vurduruyorlar ki, bu şartlarda her takım Cim Bom’a gol atar. Hele rakip korner attığı zaman taraftarın yüreği ağzına geliyor.

Gerçekten dün gece çok üzüldüm. Monaco ahım şahım bir takım değil. Ne var ki Galatasaraylı futbolcuları ilk defa böyle heyecansız görüyorum."

(Osman Şenher/Milliyet)

'EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OSIMHEN'

"Monaco'nun atletizm açısından Galatasaray'dan çok üstün olduğu bilinen bir gerçek. Bu durumda benim görüşüm fizik gücü, ekonomik kullanacak bir taktik anlayışla oynamaktı. Ama Galatasaray ilk devreyi sanki RAMS Park'ta oynuyor gibiydi. Oyunu domine ettiler, alışılmış takım presiyle Monaco'yu büyük ölçüde oynatmadılar.

Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı. İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi."

(Ömer Üründül/Sabah)