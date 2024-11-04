Spor yazarlarından Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için bomba yorumlar: Futbol için iyi, hakem için kötü bir geceydi

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla yendi. Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte spor yazarlarının dev derbi için yorumları;

"KADRO KALİTESİ"

"Trabzonspor’da beklentinin çok üstünde gerçekleşen başlangıç enerjisi, ilerleyen dakikalarda düşeceğini hissettirirken kenardan hamlelerin kalite farkı belki de sonucu etkileyen en önemli faktör oldu. Şenol Güneş’in elindeki en iyi isimleri kenara aldığında yaklaşık 13-14 dakika olması, girenlerin fark yaratamamasına yapılacak çok bir şey yoktu. İki penaltı golüyle öne geçmesine rağmen skorun korunamaması ve son anlarda gelen Amrabat golü tarihi geceyi bitirmiş oldu."

(Olcay Çakır-Fanatik)

"ALTIN DEĞERİNDE"

"Fenerbahçe sahada rakibine göre daha baskın oynayan taraftı ama basit stoper hataları pahalıya patlayacaktı. SarıLacivertliler, artık bir puana razıyken Amrabat uzatmanın uzatmasında 3 puanı getiren altın değerinde bir golle geceye damgasını vurdu…"

(Tunç Kayacı - Fanatik)

"FARKI KULÜBE YARATTI"

"Fenerbahçe içinse ilk 65-70 dakikası oldukça problemli geçen ancak oyuncu değişiklikleri sonrası ibrenin lehlerine döndüğü bir gündü. Şenol Güneş mücadele gücü bu derece yüksek, en üst seviye stresli bir günde 88 dakika oyuncu değiştirmedi (ya da kulübesi yetersiz olduğu için değiştiremedi). Jose Mourinho ise takımı iki penaltıyla 2-1 geriye düştüğü sırada kaliteli kulübesine başvurdu, oyuna sonradan giren Dzeko’nun, İrfan Can’ın, Filip Kostic’in hepsinin maçın kaderine tesir ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla."

(Uğur Meleke - Hürriyet)

"FUTBOL İÇİN İYİ, HAKEM İÇİN KÖTÜ BİR GECEYDİ"

"Maçın kronometre süresi 108 dakika. Topun oyunda kalma süresi ise sadece 40 dakikaydı dün gece. İki takımın da bu 40 dakikada yaptıklarını takdir etmek gerekiyor. Bize 5 gol, pozisyonlar ve çok yoğun bir mücadele izlettiler. Gerek Trabzonspor, gerekse de Fenerbahçe kazanmak için herşeyi ortaya koydu. Durum böyle olunca da futbol çerçevesinden bakınca harika bir maç ortaya çıktı."

(Güntekin Onay - Hürriyet)

"FENERBAHÇE İÇİN 3 PUANDAN FAZLASI"

"VAR artı sakatlıkla sadece bir pozisyonda oyunun 7 dakika durduğu gerilimi yüksek, tecrübesiz olunca futbolcuların da üzerine oynadığı bir genç hakemin altından kalkamadığı bir maç izledik. Mourinho'nun ikinci yarıdaki hamleleri geç de olsa sonuç getirdi. Geçen sezon 3-2 biten maçta tabelayı Batshuayi değiştirmişti. Bu sefer de Amrabat… Fenerbahçe için 3 puandan çok daha fazlası."

(Bülent Timurlenk - Sabah)

"TRABZONSPOR'UN SORUNU ORTADA"

"Sezon başından bu yana her zaman belirttiğim gibi Trabzonspor'un sorunlu bölgesi orta alan. Çünkü rakibi karşılama, mücadele gücü yüksek ve de rakipten top alma konusunda sorun yok. Fakat top Trabzonspor'a geçtiği zaman Bakasetas ve Hamsik gibi oyunculara gereksinim duyuluyor. Yenilen ilk golde En-Nesyri'nin kenardan getirdiği topta en büyük hata Eren'indi. Topa bakmak yerine rakibi kontrol etmek, bir savunma oyuncusu için olmazsa olmaz bir şarttır."

(İskender Günen - Sabah)