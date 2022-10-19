19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu merkezde gücünüz iki katına çıkıyor

Gaziantep Üniversitesi'nde kurulan "Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi"nde, çeşitli analizlerle sporcuların performanslarında artış sağlanıyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:45
Takip Et

Sporcuların performansı bilimsel analizlerle yükseltilecek

Bu merkezde gücünüz iki katına çıkıyor
+
Aa
-

Başvuran sporculara ilk önce cihazlarla geçmişte yaşadığı sakatlığının olup olmadığının tespiti yapılıyor. Sakatlığı yok ise vücut kompozisyon analizi yapılıyor. Çıkan sonuca göre sporcunun profesyonel veya amatör olarak yaptığı spor branşına göre çalışma programı veriliyor.
Merkezde ayrıca uzman akademisyenler tarafından beslenme ve geliştirmesi gereken kas gruplarına yönelik çalışma grafiği hazırlanıyor. Kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon ve vücut kompozisyon analizleri yapılan sporcuların sezon öncesi ve sonrası başarılı bir grafik çizmesi için bilimsel raporlar da düzenleniyor.

Gaziantep Üniversitesi ve Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) arasında imzalanan protokolle 25 testin yapılabildiği merkezin yurt içi ve yurt dışındaki takım ve sporculara hizmet vermesi hedefleniyor. Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu:

"Profesyonel sporcuların yüksek performansa sahip olmaları gerekir. Örneğin bir sporcu bir iki defa yüksek performans gösterip süreklilik haline getiremiyorsa takımlar bu sporcuları tercih etmek istemiyor. Profesyonel takımlarda görev alacak sporcu adaylarının kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Bu sporcuları alıp çalıştıracak takımların da sporcuların performanslarını görmeleri gerekiyor. Şu anda Erzurum'da veya İstanbul'da özel sektöre bağlı sporcu performans testleri yapılıyor. Bu bölgedeki sporcu ve takımlar için maliyet demektir. Buralarda yaşayacakları hava değişimleriyle belki de performanslarını tam olarak gösteremeyecekler. Gaziantep'te böyle bir hizmeti vererek öncelikle şehirde yer alan amatör ve profesyonel sporcuları üniversitemize davet ediyoruz."

VURAL: SPORCULARIN SEZONLUK PERFORMANSINI ÖLÇEBİLİYORUZ

Merkezde test ve ölçüm yapan Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Vural da sporculara ilk olarak vücut kompozisyon analizi yaptıklarını vurguladı. Yaklaşık 25 ölçüm ve testle başarılı bir grafik ortaya koyduklarını aktaran Mehmet Vural, şunları söyledi:

"Özellikle futbolcularda sakatlık sonrası rehabilitasyon ve sahaya dönme süreçlerinde geçerliliği ve güvenilirliği olan cihazımız var. Bunun dışında takımların sezon öncesi ve sonrası toplu performanslarını ölçebiliyoruz. Takım olarak da bireysel olarak da her türlü ölçümü yapabiliyoruz. Bir sporcunun veya takımın performansını belirleyip bu kısaslar üzerinden geçirdiği antrenman süreçleri takip edilip ne tür gelişimler ortaya koyduğunu yaptığımız testlerle ortaya koyabiliyoruz. Sporcuların bir sezonluk performansını grafik olarak ölçebiliyoruz."

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
5
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
6
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.