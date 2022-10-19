Bu merkezde gücünüz iki katına çıkıyor

Başvuran sporculara ilk önce cihazlarla geçmişte yaşadığı sakatlığının olup olmadığının tespiti yapılıyor. Sakatlığı yok ise vücut kompozisyon analizi yapılıyor. Çıkan sonuca göre sporcunun profesyonel veya amatör olarak yaptığı spor branşına göre çalışma programı veriliyor.

Merkezde ayrıca uzman akademisyenler tarafından beslenme ve geliştirmesi gereken kas gruplarına yönelik çalışma grafiği hazırlanıyor. Kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon ve vücut kompozisyon analizleri yapılan sporcuların sezon öncesi ve sonrası başarılı bir grafik çizmesi için bilimsel raporlar da düzenleniyor.

Gaziantep Üniversitesi ve Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) arasında imzalanan protokolle 25 testin yapılabildiği merkezin yurt içi ve yurt dışındaki takım ve sporculara hizmet vermesi hedefleniyor. Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu:

"Profesyonel sporcuların yüksek performansa sahip olmaları gerekir. Örneğin bir sporcu bir iki defa yüksek performans gösterip süreklilik haline getiremiyorsa takımlar bu sporcuları tercih etmek istemiyor. Profesyonel takımlarda görev alacak sporcu adaylarının kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Bu sporcuları alıp çalıştıracak takımların da sporcuların performanslarını görmeleri gerekiyor. Şu anda Erzurum'da veya İstanbul'da özel sektöre bağlı sporcu performans testleri yapılıyor. Bu bölgedeki sporcu ve takımlar için maliyet demektir. Buralarda yaşayacakları hava değişimleriyle belki de performanslarını tam olarak gösteremeyecekler. Gaziantep'te böyle bir hizmeti vererek öncelikle şehirde yer alan amatör ve profesyonel sporcuları üniversitemize davet ediyoruz."

VURAL: SPORCULARIN SEZONLUK PERFORMANSINI ÖLÇEBİLİYORUZ

Merkezde test ve ölçüm yapan Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Vural da sporculara ilk olarak vücut kompozisyon analizi yaptıklarını vurguladı. Yaklaşık 25 ölçüm ve testle başarılı bir grafik ortaya koyduklarını aktaran Mehmet Vural, şunları söyledi:

"Özellikle futbolcularda sakatlık sonrası rehabilitasyon ve sahaya dönme süreçlerinde geçerliliği ve güvenilirliği olan cihazımız var. Bunun dışında takımların sezon öncesi ve sonrası toplu performanslarını ölçebiliyoruz. Takım olarak da bireysel olarak da her türlü ölçümü yapabiliyoruz. Bir sporcunun veya takımın performansını belirleyip bu kısaslar üzerinden geçirdiği antrenman süreçleri takip edilip ne tür gelişimler ortaya koyduğunu yaptığımız testlerle ortaya koyabiliyoruz. Sporcuların bir sezonluk performansını grafik olarak ölçebiliyoruz."