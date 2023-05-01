Sporfest İzmir sona erdi

Editör: Naim Arıoğlu

Vatandaşlar, Odak Band konseri ve DJ Ege Güner'in performansıyla sona eren Sporfest İzmir ile Kültürpark'a akın etti.

İzmir kulüplerinin yer aldığı, Voleybol Federasyonu'nun kurduğu üç mini voleybol alanında turnuvalar düzenlendi.

Halk dansları, santranç, eskrim, modern dans, mini voleybol, kano, okçuluk, dağcılık, hentbol, izcilik, bisiklet branşları ilgi gördü.

Etkilnliklerde zumba, yoga, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Öte yandan; Sporfest İzmir’in ikinci ve son gününe; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CHP Spor Kurulu Başkanvekili Demirhan Şerefhan da katıldı.