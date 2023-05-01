Sporfest İzmir sona erdi

Maratonİzmir öncesinde Kültürpark’ta düzenlenen 'Sporfest İzmir' vatandaşlardan ilgi gördü.

Sporfest İzmir sona erdi

Editör: Naim Arıoğlu

Vatandaşlar, Odak Band konseri ve DJ Ege Güner'in performansıyla sona eren Sporfest İzmir ile Kültürpark'a akın etti.

İzmir kulüplerinin yer aldığı, Voleybol Federasyonu'nun kurduğu üç mini voleybol alanında turnuvalar düzenlendi.

Halk dansları, santranç, eskrim, modern dans, mini voleybol, kano, okçuluk, dağcılık, hentbol, izcilik, bisiklet branşları ilgi gördü.

Etkilnliklerde zumba, yoga, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Öte yandan; Sporfest İzmir’in ikinci ve son gününe; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CHP Spor Kurulu Başkanvekili Demirhan Şerefhan da katıldı.

Öne Çıkanlar
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Yandaş yazar laikliği savunanları hedef aldı Siyaset
Yandaş yazar laikliği savunanları hedef aldı
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Spor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler? Keşfet
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı Güncel
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi Güncel
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi