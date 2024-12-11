Sporting, Joao Pereira tepetaklak gidiyor. Kabusu yaşıyorlar

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Sporting, Joao Pereira tepetaklak gidiyor. Kabusu yaşıyorlar

Sporting’de Ruben Amorim’in Manchester United’a gidişi sonrası büyük çöküş yaşanıyor. Amorim ilse bu sezona 9 maçın tamamını kazanarak başlayan Portekiz ekibi, Joao Pereira ile tepetaklak gidiyor.

Ruben Amorim'in Manchester United'a imza atmasının ardından Sporting Lizbon'da işler tersine döndü. Amorim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Joao Pereira'nın yeni serüveni son derece kötü başladı.

Sporting ile çıktığı ilk maçta kupada 3. lig takımı Amarante'yi 6-0 mağlup eden Joao Pereira'nın öğrencileri, sonraki süreçte kâbusu yaşadı.

İkinci maçında Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i konuk eden Joao Pereira'nın takımı, maçtan 5-1 yenik ayrıldı.

Arsenal maçı sonrası Portekiz liginde 2 maça çıkan Joao Pereira, sahasında Santa Clara'ya 1-0, deplasmanda Moreirense'ye 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında derin yara aldı.

Portekiz ekibiyle çıktığı son 4 maçta puan yüzü göremeyen Joao Pereira, ülke basınında da gündem oldu.

Sporting, 13 haftası geride kalan Portekiz liginde 33 puan topladı ve maç fazlasıyla Benfica'nın 2 puan önünde lider konumda.

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