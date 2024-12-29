Sporting Lizbon ile Kerem Aktürkoğlu'lu Benfica'nın maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak

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Sporting Lizbon ile Kerem Aktürkoğlu'lu Benfica'nın maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak

TRT Spor, Sporting Lizbon ile A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını terlettiği Benfica arasındaki karşılaşmayı bugün şifresiz olarak yayınlayacak.

Portekiz Süper Ligi’nin 16. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon ile A Milli Takım'ın yıldızlarından Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica karşı karşıya gelecek.

José Alvalade Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma 29 Aralık Pazar günü (bugün) TSİ 23.30’da başlayacak.

TRT SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK

Karşılaşmanın yayın haklarını satın alan TRT Spor, Sporting Lizbon – Benfica karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 15 haftada 38 puan toplayan Benfica ligde liderlik koltuğunda oturuyor. 37 puan toplayan Sporting Lizbon ise 2. sırada yer alıyor

Dev karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluk yolunda büyük avantaj kazanacak.

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