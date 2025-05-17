Sporting Lizbon şampiyon oldu! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü üzüldü

Portekiz Premier Lig'in son haftasında Sporting Lizbon, sahasında Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup etti ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Milli futbolcular Orkun Kökçü Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica ise Braga deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

BENFICA BRAGA'YI YENEMEDİ

Benfica karşısında Braga 24.dakikada Zalazar ile 1-0 öne geçti. Sporting Lizbon'un puan kaybını bekleyen Benfica 63.dakikada Pavlidis ile beraberliği sağladı. Ancak kendisine gereken üç puanı alamadı.

Sporting Lizbon ise evinde ağırladığı Victoria Guimaraes'i 55.dakikada Gonçalves ve 83.dakikada yıldızı Victor Gyökeres'in golleriyle 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.