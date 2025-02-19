Sporting Lizbon "tamam" Borussia Dortmund "devam" dedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi. Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.

SPORTING LIZBON VEDA ETTİ

Dortmund temsilcisinin Fransız futbolcusu Serhou Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Sporting Lizbon ise "Devler Ligi"ne veda etti.