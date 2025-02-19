Sporting Lizbon "tamam" Borussia Dortmund "devam" dedi!

Kaynak: İHA
Sporting Lizbon "tamam" Borussia Dortmund "devam" dedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalarak son 16 turuna kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi. Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.

SPORTING LIZBON VEDA ETTİ

Dortmund temsilcisinin Fransız futbolcusu Serhou Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Sporting Lizbon ise "Devler Ligi"ne veda etti.

Son Haberler
İstanbul’u pembe bulutlar kapladı
İstanbul’u pembe bulutlar kapladı
TÜİSAD’ın geç kalınmış tepkisi
TÜİSAD’ın geç kalınmış tepkisi
Kuldan bir fayda yok, işimiz Allah’a kaldı!
Kuldan bir fayda yok, işimiz Allah’a kaldı!
Erdoğan, Bahçeli ve Cumhuriyet savcıları nerede?
Erdoğan, Bahçeli ve Cumhuriyet savcıları nerede?
Batı Müziğini Anadolu Müziğiyle Harmanlayıp Bir Döneme Damgasını Vuran CEM KARACA
Batı Müziğini Anadolu Müziğiyle Harmanlayıp Bir Döneme Damgasını Vuran CEM KARACA