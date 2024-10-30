Sporting’de Amorim’in gitti, yıldız oyuncular kazan kaldırdı

Manchester United, Erik ten Hag’ın görevine son verdikten sonra yeni teknik direktörünü çok hızlı buldu. İngiliz devi, Sporting’i 18 yıl aradan sonra şampiyon yapan Ruben Amorim ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Amorim’e yıllık 8 milyon sterlin verecek İngiliz devi, Sporting’e ise sözleşme fesih bedeli olarak 10 milyon euro ödeyecek.

Uzun zamandır başarıdan uzak kalan Manchester United, 39 yaşındaki teknik adam ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk hedefliyor. Gelen son haberlerde ara transfer için bütçesi kalmayan Manchester United’ın ancak sezon sonu transfer yapabileceği belirtiliyor.

Yeni kulübü ile sözleme imzalamaya hazırlanan Amorim, Sporting yönetimi ile görüşmek için kulüp binasına gitti. Amorim’in Portekiz ekibi ile anlaşarak sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Sporting yönetimi, Amorim’i Cuma günü oyayacakları Estrela maçına kadar kulüpte tutmak isterken Manchester United ise hafta sonu oynayacakları Chelsea maçında Amorim’i kulübede görmek istiyor. Amorim’in İngiltere’ye ne zaman gideceği önümüzdeki saatlerde belli olacak.

OYUNCULAR AYAKLANDI

Öte yandan Sporting cephesinde oyuncular Amorim’in ligin hemen başında takımdan ayrılmasına tepkili olduğu öğrenildi. Portekiz’den gelen haberlere göre başta takımın golcüsü Gyokeres olmak üzere bazı oyuncuların şampiyonluğu korumak hedefinde olan takımı yalnız bırakacağı için Ruben Amorim’e sert tepki gösterdikleri ifade ediliyor. Sporting, ligin 9 haftasında tüm maçlarını kazanarak liderliğini sürdürüyor.

Sporting’in yıldız oyuncuları Viktor Gyokeres ve Morten Hjulmand'ın mutsuz olduğu ve yönetimin 2 yıldızı takımda tutmak için ikna etmeye çalıştıkları gelen haberler arasında yer alıyor. Özellikle Gyokeres’in sezon başında transferi için dev ekiplerin talip olmasına rağmen gerçekleşmemesi dikkat çekti. Ancak Amorim’in ayrılığının devre arasında yıldız isimlerin transferinin önünü açması bekleniyor.