Sporting’de Amorim’in yerine kimin geldiği belli oldu

Teknik direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a gönderen Sporting, yeni teknik direktörünü açıkladı. Portekiz temsilcisi, B Takımı'nı çalıştıran Joao Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.



TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ



Futbolculuk kariyerinde 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen 40 yaşındaki Joao Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü.

Bem-vindo, míster João Pereira ???? pic.twitter.com/GuWCxklgZf — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024