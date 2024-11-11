Sporting’de Amorim’in yerine kimin geldiği belli oldu

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Sporting’de Amorim’in yerine kimin geldiği belli oldu

Sporting’de Ruben Amorim’den boşalan teknik direktörlük görevine gelen isim belli oldu. Portekiz ekibi, daha önce Trabzonspor forması giyen Joao Pereira'nın göreve geldiğini açıkladı.

Teknik direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a gönderen Sporting, yeni teknik direktörünü açıkladı. Portekiz temsilcisi, B Takımı'nı çalıştıran Joao Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk kariyerinde 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen 40 yaşındaki Joao Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü.

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