Sports Interactive'den üzücü haber: FM 2025 iptal edildi

Football Manager serisinin merakla beklenen yeni oyunu FM25’in iptal edildiği resmen açıklandı. Geliştirici Sports Interactive (SI), SEGA ile yapılan uzun değerlendirmeler sonucunda oyunun piyasaya sürülmeyeceğini duyurdu. Bunun yerine ekip, 2026 sürümüne odaklanarak serinin yeni bir döneme girmesini hedefliyor.

FM25 RESMEN İPTAL EDİLDİ

Uzun süredir belirsizliğini koruyan FM25’in kaderi netleşti. Sports Interactive, oyunun planlanan 2025 çıkışını iptal ettiğini açıkladı. Geliştirici stüdyo, FM25’in beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ve bu nedenle tüm enerjilerini FM26’ya yönlendirme kararı aldıklarını belirtti. SI, kararın detaylarını paylaşırken sürecin zorlu geçtiğini ve oyuncu topluluğuna bu bilgiyi geç ilettikleri için özür diledi.

STANDARTLARIN ALTINDA KALDI

Sports Interactive, oyunun birçok yönünde ilerleme kaydedildiğini ancak genel oyun deneyiminin ve kullanıcı arayüzünün istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade etti. Yapılan iç değerlendirmeler ve oyuncu testleri sonucunda, FM25’in serinin kalite standartlarını yakalayamayacağına karar verildi. SI ekibi, oyunu geliştirmek için ek süreye rağmen, belirlenen kaliteye ulaşamayacaklarını fark ettiklerini ve bu yüzden FM25’i yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu.

MEVCUT HALİYLE YAYINLAMAK DOĞRU DEĞİL

Geliştirici ekip, FM25’i mevcut haliyle piyasaya sürüp daha sonra güncellemelerle düzeltmenin doğru bir strateji olmayacağını vurguladı. Sports Interactive, oyuncuların beklentilerini karşılayamayan bir oyunu piyasaya sürmenin hayran kitlesine zarar vereceğini belirterek, tüm çabalarını FM26’nın en iyi şekilde çıkmasına yönlendirdiklerini açıkladı.

ÖN SİPARİŞ VERENLER PARASINI GERİ ALACAK

FM25’i SEGA onaylı satıcılardan ön sipariş eden kullanıcıların paraları iade edilecek. Şirket, geri ödeme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Football Manager 2024, oynanmaya devam edecek ancak lisans süresi belirsizliğini koruyor. Aralık 2024’te yapılan açıklamada, FM24’ün desteklenmeye devam edileceği belirtilmişti. Ancak FM26 çıkana kadar oyunun oynanabilir olup olmayacağı kesinleşmiş değil. Sports Interactive, FM24’ün lisans süresini uzatmak için platform iş ortakları ve lisans sağlayıcılarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Yeni gelişmelerin ise zamanla paylaşılacağı açıklandı.

BEKLENEN TANITIMLAR YAPILMADI

FM25 için yapılan ertelemeler ve belirsizlikler, oyuncular arasında şüphe uyandırmıştı. 2024 sonbaharında yapılan ilk ertelemenin ardından, oyunun Mart 2025’e kaydırıldığı duyurulmuştu. Ancak bu süreçte oyunun hedeflenen kaliteye ulaşamayacağı anlaşıldı. FM25 ile ilgili ilk oynanış görüntülerinin Ocak 2025’te paylaşılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. FIFAe World Cup of Football Manager etkinliği sırasında bazı menü ekranları gösterilmiş olsa da, oyunun esas oynanışı hiçbir zaman tanıtılmadı. Bu da iptal kararının kaçınılmaz hale gelmesine yol açtı.

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FOOTBALL MANAGER 2026 İÇİN BÜYÜK PLANLAR

FM25’in iptali sonrası gözler FM26’ya çevrildi. Sports Interactive, yeni oyun motoru ile seriyi yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. FM26 için belirlenen geliştirme süreci devam ederken, oyunun seriye taze bir soluk getirmesi bekleniyor. Stüdyo, FM26 ile ilgili ilerlemeleri en kısa sürede paylaşacaklarını duyurdu.