Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (02.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 506 bin 929 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 19 milyon 965 bin 453 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 343 lira 14 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 387 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 14 bin 10 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 675 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 256 milyon 782 bin 655 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 256 milyon 688 bin 403 metreküp olarak kayıtlara geçti.