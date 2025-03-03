Spot piyasada doğal gaz fiyatları (03.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 721 bin 850 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 506 bin 929 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 325 lira 14 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 405 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 991 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 658 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 787 bin 488 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 702 bin 421 metreküp olarak kayıtlara geçti.