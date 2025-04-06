Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (06.04.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 328 bin 335 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 921 bin 426 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 783 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 738 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 397 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 121 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 162 milyon 597 bin 30 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 162 milyon 314 bin 43 metreküp olarak kayıtlara geçti.