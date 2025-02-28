Spot piyasada doğal gaz fiyatları!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 985 bin 350 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 785 bin 240 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 300 lira 27 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 653 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 965 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 635 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 299 milyon 163 bin 536 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 298 milyon 808 bin 347 metreküp olarak kayıtlara geçti.