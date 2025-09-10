Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (10 Eylül 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 323 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 461 bin 709 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 619 bin 274 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 323 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 870 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 40 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 607 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 589 bin 847 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 499 bin 725 metreküp olarak kayıtlara geçti.

