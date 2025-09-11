Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (11 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 899 bin 600 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 461 bin 709 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira, gaz ticaret miktarı ise 972 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (10 Eylül 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 15 lira, satış fiyatı ise 13 bin 585 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 963 bin 460 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 49 bin 616 metreküp olarak kayıtlara geçti.