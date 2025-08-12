Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Ağustos 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 208 bin 500 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 404 bin 440 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı da 851 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (3 Ağustos 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 277 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 822 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 967 bin 916 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 150 bin 861 metreküp olarak kayıtlara geçti.