Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (13.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 271 bin 300 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 653 bin 649 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 400 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 468 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 70 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 730 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 694 bin 756 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 860 bin 840 metreküp olarak kayıtlara geçti.