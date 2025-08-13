Spot piyasada doğal gaz fiyatları (13 Ağustos 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 215 bin 941 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 208 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 506 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı da 642 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Ağustos 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 232 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 781 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 538 bin 986 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 576 bin 840 metreküp olarak kayıtlara geçti.