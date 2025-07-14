Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (14 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 109 bin 426 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 254 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı da 556 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (13 Temmuz 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 313 lira 69, satış fiyatı ise 13 bin 855 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 583 bin 417 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 123 milyon 307 bin 504 metreküp olarak kayıtlara geçti.