Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 469 bin 120 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 245 bin 955 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 455 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 30 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 598 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 216 bin 1 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 452 bin 403 metreküp olarak kayıtlara geçti.