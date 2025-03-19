Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (19.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 9 milyon 529 bin 91 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 649 bin 365 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 718 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 759 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 354 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 82 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 962 bin 734 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 364 bin 542 metreküp olarak kayıtlara geçti.