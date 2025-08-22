Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 8 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira, gaz ticaret miktarı da 548 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 97 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 660 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 827 bin 877 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 364 bin 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.

