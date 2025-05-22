Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Mayıs 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 688 bin 660 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 214 bin 670 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 687 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 497 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 371 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 3 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 505 bin 49 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 221 bin 36 metreküp olarak kayıtlara geçti.