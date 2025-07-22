Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 448 bin 441 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 958 bin 540 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 487 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı da 583 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (19 Temmuz 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 212 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 763 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 368 bin 418 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 713 bin 291 metreküp olarak kayıtlara geçti.