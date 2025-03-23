Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (23.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 33 milyon 934 bin 640 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 406 bin 701 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 375 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 750 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 994 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 756 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 242 milyon 442 bin 590 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 242 milyon 506 bin 977 metreküp olarak kayıtlara geçti.