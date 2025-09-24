Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (24 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 194 bin 295 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 485 bin 987 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 291 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 154 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 711 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 856 bin 470 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 87 bin 724 metreküp olarak kayıtlara geçti.

